Источник раскрыл имя преемника Бензема в «Реале»

Бывший футболист сборной Нидерландов Рене ван де Керкхоф высказался насчет интереса мадридского «Реала» к нападающему ПСВ Коди Гакпо.

«У меня есть надежный источник, который рассказал о том, что в «Реале» нацелены на трансфер Коди. Они рассматривают его в качестве замены Кариму Бензема. Летом Гакпо примет решение, где ему дальше выступать. Думаю, Испания подходит Коди больше, чем Англия», - передает слова Керкхофа Voetbalzone.

23-летний нападающий связан контрактными обязательствами с ПСВ до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

На ЧМ-2022 Гакпо отметился тремя забитыми мячами за Нидерланды.