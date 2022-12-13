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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Источник раскрыл имя преемника Бензема в «Реале»

13 Декабря 2022 • 11:52 Комментировать (2)

Бывший футболист сборной Нидерландов Рене ван де Керкхоф высказался насчет интереса мадридского «Реала» к нападающему ПСВ Коди Гакпо.

«У меня есть надежный источник, который рассказал о том, что в «Реале» нацелены на трансфер Коди. Они рассматривают его в качестве замены Кариму Бензема. Летом Гакпо примет решение, где ему дальше выступать. Думаю, Испания подходит Коди больше, чем Англия», - передает слова Керкхофа Voetbalzone.

23-летний нападающий связан контрактными обязательствами с ПСВ до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

На ЧМ-2022 Гакпо отметился тремя забитыми мячами за Нидерланды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема ПСВ Коди Гакпо Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (2)
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NOBODY
13 Декабря 2022 в 12:36
ой не надо, ну не надо!!!!
One Live
13 Декабря 2022 в 11:57
Бензема незаменим!
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