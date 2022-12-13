Директор ПСВ: «Немногие клубы смогут позволить себе трансфер Гакпо»

Директор нидерландского ПСВ Марсель Брандс рассказал о возможном уходе из клуба Коди Гакпо.

Переход 23-летнего нападающего стал одной из самых обсуждаемых тем трансферного рынка во время чемпионата мира в Катаре. В подписании Гакпо, если верить слухам, заинтересованы «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал».

«Только 10-12 клубов могут позволить себе трансфер Гакпо в январе, – рассказывает Брандс, которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо. – Сделка должна не только отвечать нашим требованиям, но и устраивать самого Коди. В настоящий момент мы не получали официальных предложений. Скоро узнаем, будет ли кто-то готов заплатить большие деньги», – заявил директор эйндховенского клуба.