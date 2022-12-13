Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Директор ПСВ: «Немногие клубы смогут позволить себе трансфер Гакпо»

13 Декабря 2022 • 00:32 Комментировать
ПСВ
...
Спарта Роттердам
07.01 23:00

Директор нидерландского ПСВ Марсель Брандс рассказал о возможном уходе из клуба Коди Гакпо.

Переход 23-летнего нападающего стал одной из самых обсуждаемых тем трансферного рынка во время чемпионата мира в Катаре. В подписании Гакпо, если верить слухам, заинтересованы «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал».

«Только 10-12 клубов могут позволить себе трансфер Гакпо в январе, – рассказывает Брандс, которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо. – Сделка должна не только отвечать нашим требованиям, но и устраивать самого Коди. В настоящий момент мы не получали официальных предложений. Скоро узнаем, будет ли кто-то готов заплатить большие деньги», – заявил директор эйндховенского клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Марсель Брандс Коди Гакпо Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСВ СПАРТА РОТТЕРДАМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
00:32 · Нидерланды. Эредивизие
Директор ПСВ: «Немногие клубы смогут позволить себе трансфер Гакпо»
12 Декабря
23:17 · Англия. Премьер-лига
Гакпо одобряет переход в «Манчестер Юнайтед»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Кудус очень хочет покинуть «Аякс» этой зимой
11:58 · Нидерланды. Эредивизие
Нопперт может перейти в «Аякс»
07 Декабря
21:44 · Англия. Премьер-лига
Гакпо рассказал, что думает о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»
20:08 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» хочет подписать Гакпо после травмы Жезуса
13:18 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» готов продать Кудуса зимой за 50 миллионов евро
01:19 · Англия. Премьер-лига
ПСВ требует за Гакпо 75 млн евро
06 Декабря
15:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Источник: ПСВ захочет получить за Гакпо больше, чем 50 миллионов евро
05 Декабря
11:10 · Нидерланды. Эредивизие
«Реал» пристально наблюдает за прогрессом Гакпо на чемпионате мира
02:19 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии Кудус перейдёт в клуб АПЛ слухи
04 Декабря
19:46 · Англия. Премьер-лига
Масалиа: Гакпо готов к переходу в «Манчестер Юнайтед» 1
18:38 · Нидерланды. Эредивизие
Ибрагимович: «В «Аяксе» прекрасная школа футбола»
17:57 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готов удовлетворить требование ПСВ по трансферу Гакпо слухи
03 Декабря
19:15 · Англия. Премьер-лига
​Гакпо летом почти перешёл в «Лидс» - тренер
Все новости
Рекомендуем