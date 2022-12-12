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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Нопперт может перейти в «Аякс»

12 Декабря 2022 • 11:58 Комментировать

Основной голкипер сборной Нидерландов на этом чемпионате мира Андрис Нопперт может перебраться в амстердамский «Аякс». Как сообщает De Telegraaf, голкипер «Херенвена» находится очень высоко в шорт-листе команды Альфреда Шрёдера.

Напомним, летом «Аякс» не смог по достоинству заменить Андре Онану, который на правах свободного агента перебрался в миланский «Интер». Руководство амстердамского клуба хочет исправить свою ошибку трансфером 28-летнего Нопперта в январское окно.

В 5 матчах чемпионата мира в Катаре Андрис пропустил 4 мяча. В серии пенальти в  четвертьфинале с Аргентиной Нопперт не смог отразить ни одного удара.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Херенвен Андрис Нопперт
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