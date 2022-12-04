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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Ибрагимович: «В «Аяксе» прекрасная школа футбола»

04 Декабря 2022 • 18:38 Комментировать

Шведский нападающий Златан Ибрагимович - один из многих футболистов, путевку которым в большой футбол обеспечил амстердамский «Аякс», в котором он выступал с 2001 по 2004 год. После этого Ибрагимович надолго осел в итальянском футболе с небольшим перерывом на каталонскую «Барселону», но «Аякс» он тепло вспоминает и до сих пор, отдавая дань уважения клубу.  

- «Аякс» был командой талантов, нас многие уважали. И многие игроки из той команды добились впоследствии успехов. Я горжусь тем, что выступал за «Аякс», это отменная школа футбола, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аякс Златан Ибрагимович
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