Ибрагимович: «В «Аяксе» прекрасная школа футбола»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович - один из многих футболистов, путевку которым в большой футбол обеспечил амстердамский «Аякс», в котором он выступал с 2001 по 2004 год. После этого Ибрагимович надолго осел в итальянском футболе с небольшим перерывом на каталонскую «Барселону», но «Аякс» он тепло вспоминает и до сих пор, отдавая дань уважения клубу.

- «Аякс» был командой талантов, нас многие уважали. И многие игроки из той команды добились впоследствии успехов. Я горжусь тем, что выступал за «Аякс», это отменная школа футбола, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.