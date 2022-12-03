Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Argentina Аргентина 6 Polsha Польша 4 Meksika Мексика 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3
Группа D
Franciya Франция 6 Tunis Тунис 4 Avstraliya Австралия 3 Daniya Дания 1
Группа E
Yaponiya Япония 6 Germaniya Германия 4 Ispaniya Испания 4 Kosta-Rika Коста-Рика 3
Группа F
Marokko Марокко 7 Horvatiya Хорватия 5 Belgiya Бельгия 4 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 6 Kamerun Камерун 4 Serbiya Сербия 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Yujnaya Koreya Южная Корея 4 Urugvay Уругвай 4 Gana Гана 3
Чемпионат Голландии. Эредивизие

«ПСЖ» продолжает следить за Симонсом, клуб думает над его возвращением следующим летом

03 Декабря 2022 • 14:16 Комментировать

Полузащитник ПСВ Эйндховена Хави Симонс остаётся на радаре у своего бывшего клуба «ПСЖ». По информации от журналиста Адриена Гренье в социальных сетях, французская команда продолжает пристально следить за прогрессом нидерландца, который в данный момент находится в расположении своей сборной на чемпионате мира.

В контракте Симонса прописана опция, согласно которой «ПСЖ» имеет право выкупить полузащитника следующим летом за 4 миллиона евро. Но возвращение игрока на «Парк де Пренс» может состояться только в том случае, если сам Хави будет не против.

В нынешнем сезоне на счету Симонса восемь голов и три результативные передачи в чемпионате Нидерландов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ Хави Симонс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Декабря
14:16 · Нидерланды. Эредивизие
«ПСЖ» продолжает следить за Симонсом, клуб думает над его возвращением следующим летом
02 Декабря
14:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Бавария» не ведёт переговоров с Гакпо
13:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Иньяки Уильямс назвал игрока сборной Ганы, который его больше всего впечатляет
30 Ноября
20:58 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по Гакпо слухи
17:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гакпо сумел убедить руководство «Манчестер Юнайтед» в своей необходимости
14:21 · Нидерланды. Эредивизие
Йорди Кройф: «Барселона» уже больше года следит за Кудусом»
09:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Челси» нашёл потенциального новичка на ЧМ-2022
08:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ливерпуль» хочет купить новую звезду сборной Нидерландов
29 Ноября
20:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Джо Коул — о Гакпо: «Он обязан попасть в сферу интересов топ-клубов»
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжает интересоваться Альваресом
01:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ливерпуль» нацелился на звезду сборной Ганы
28 Ноября
20:44 · Англия. Премьер-лига
В Нидерландах сообщили о почти неизбежном уходе Гакпо в топ-клуб
13:59 · Нидерланды. Эредивизие
​Дик Адвокат возобновил карьеру в нидерландском клубе официально
10:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Барселона» готова побороться за Гакпо
01:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гакпо – об интересе «МЮ»: «Приятно это слышать» 1
Все новости
Рекомендуем