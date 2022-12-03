«ПСЖ» продолжает следить за Симонсом, клуб думает над его возвращением следующим летом

Полузащитник ПСВ Эйндховена Хави Симонс остаётся на радаре у своего бывшего клуба «ПСЖ». По информации от журналиста Адриена Гренье в социальных сетях, французская команда продолжает пристально следить за прогрессом нидерландца, который в данный момент находится в расположении своей сборной на чемпионате мира.

В контракте Симонса прописана опция, согласно которой «ПСЖ» имеет право выкупить полузащитника следующим летом за 4 миллиона евро. Но возвращение игрока на «Парк де Пренс» может состояться только в том случае, если сам Хави будет не против.

В нынешнем сезоне на счету Симонса восемь голов и три результативные передачи в чемпионате Нидерландов.