Экс-тренер питерского «Зенита» и национальной сборной России Дик Адвокат уже несколько раз объявлял о завершении карьеры. И всякий раз нидерландский специалист возвращался. В понедельник о назначении 75-летнего Адвоката на должность главного тренера объявил клуб «АДО Ден Хааг». Дик подписал трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/2023.

«АДО Ден Хагг» в настоящий момент выступает во втором по рангу футбольном дивизионе Нидерландов. Там команде откровенно не блещет – после 16 туров она располагается на 17-й позиции в турнирной таблице (всего в дивизионе 20 команд).