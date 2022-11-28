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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​Дик Адвокат возобновил карьеру в нидерландском клубе официально

28 Ноября 2022 • 13:59 Комментировать

Экс-тренер питерского «Зенита» и национальной сборной России Дик Адвокат уже несколько раз объявлял о завершении карьеры. И всякий раз нидерландский специалист возвращался. В понедельник о назначении 75-летнего Адвоката на должность главного тренера объявил клуб «АДО Ден Хааг». Дик подписал трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/2023.

«АДО Ден Хагг» в настоящий момент выступает во втором по рангу футбольном дивизионе Нидерландов. Там команде откровенно не блещет – после 16 туров она располагается на 17-й позиции в турнирной таблице (всего в дивизионе 20 команд).

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Евро-Футбол.Ру,
Дик Адвокат Адо Ден Хааг
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