ПСВ опасается потери Гакпо после ЧМ-2022

Руководство ПСВ намерено сохранить своего лидера Коди Гакпо после зимнего трансферного окна.

По информации Eindhovens Dagblad, руководство нидерландского клуба оценивает стоимость нападающего более чем в 50 миллионов евро, опасаясь того, что футболиста не удастся сохранить в январе.

Напомним, что в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре Гакпо уже забил два гола в первых двух играх. На клубном уровне у Коди феноменальная статистика, включающая 13 мячей при 18 результативных передачах в 24 встречах в рамках всех соревнований.