Нидерландский специалист Дирк Кёйт, занимавший пост главного тренера «Ден Хаага», покинул свою должность. Об этом отрапортовала пресс-служба представителя Эредивизии. Стороны расторгли трудовое соглашение из-за неудачных результатов команды в нынешнем сезоне.

В чемпионате Нидерландов сыграно 14 туров. «Ден Хааг» располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице. Лидером турнира является роттердамский «Фейеноорд», на второй позиции располагается амстердамский «Аякс».

В бытность футболистом Кёйт запомнился болельщикам п выступлениям за «Ливерпуль», «Фенербахче» и сборную Нидерландов.