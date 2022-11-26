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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Адвокат готов возобновить карьеру

26 Ноября 2022 • 01:20 Комментировать

Экс-наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возобновит тренерскую карьеру, сообщает Voetball.

Известному тренеру, бравшему с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году – уже 75. Однако он всё ещё готов тренировать. Как пишет источник, Адвокат может возглавить «Адо Ден Хааг». И сделка тренера с клубом уже почти закрыта.

Место тренера у клуба второго дивизиона страны вакантно. На днях его покинул Дирк Кёйт. «Ден Хааг» - аутсайдер второй лиги Нидерландов текущего сезона. 

Последним местом работы Адвоката была сборная Ирака. За долгую тренерскую карьеру он менял место работы свыше 20 раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Дирк Кёйт Дик Адвокат Адо Ден Хааг
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