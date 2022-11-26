Адвокат готов возобновить карьеру

Экс-наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возобновит тренерскую карьеру, сообщает Voetball.

Известному тренеру, бравшему с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году – уже 75. Однако он всё ещё готов тренировать. Как пишет источник, Адвокат может возглавить «Адо Ден Хааг». И сделка тренера с клубом уже почти закрыта.

Место тренера у клуба второго дивизиона страны вакантно. На днях его покинул Дирк Кёйт. «Ден Хааг» - аутсайдер второй лиги Нидерландов текущего сезона.

Последним местом работы Адвоката была сборная Ирака. За долгую тренерскую карьеру он менял место работы свыше 20 раз.