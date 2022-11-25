Ван Бастен: «Ибрагимович всегда пытался бросить мне вызов»

Знаменитый голландец ван Бастен рассказал о том, как работал с молодым Зланатом Ибрагимовичем в бытность того футболистом амстердамского «Аякса». Ван Бастен к тому моменту, то есть к началу нулевых годов текущего столетия, уже давно закончил карьеру и помогал Рональду Куману у руля «Аякса». По его словам, молодой Ибрагимович всегда пытался бросить вызов ван Бастену.

- Я был ассистентом Кумана, когда он пришел в «Аякс». Он всегда бросал мне вызов на поле, хотя я к тому моменту, конечно, уже был далек от идеала. Но его настрой очень нравился мне. Это было интересно, - цитирует ван Бастена pianetamilan.it.