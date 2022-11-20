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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​Кудус попал в сферу интересов итальянских грандов

20 Ноября 2022 • 16:52 Комментировать

Ганский нападающий «Аякса» Мохаммед Кудус попал в сферу интересов итальянских грандов «Милана» и «Ювентуса». В этом сезоне он забил уже десять голов в составе своего клуба, чем привлек немало внимания к себе.

Им заинтересовалась дортмундская «Боруссия», которой нужна замена для лечащегося Алле, но также к Кудусу присматриваются два больших итальянских клуба. Это «Милан» и туринский «Ювентус». Привлекает невысокая цена - сейчас Кудуса можно купить за пятнадцать миллионов евро. Но после чемпионата мира ценник может резко вырасти.

Свой первый матч в рамках чемпионата мира Гана проведет 24 ноября против Португалии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аякс Ювентус Мохаммед Кудус Трансферы футбола - зима 2023
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