Ганский нападающий «Аякса» Мохаммед Кудус попал в сферу интересов итальянских грандов «Милана» и «Ювентуса». В этом сезоне он забил уже десять голов в составе своего клуба, чем привлек немало внимания к себе.

Им заинтересовалась дортмундская «Боруссия», которой нужна замена для лечащегося Алле, но также к Кудусу присматриваются два больших итальянских клуба. Это «Милан» и туринский «Ювентус». Привлекает невысокая цена - сейчас Кудуса можно купить за пятнадцать миллионов евро. Но после чемпионата мира ценник может резко вырасти.

Свой первый матч в рамках чемпионата мира Гана проведет 24 ноября против Португалии.