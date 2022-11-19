Нидерландский журналист: «В «Витессе» Слуцкий игнорировал игроков»

Журналист из Нидерландов Лекс Ламмерс рассказал, как вёл себя бывший тренер «Витесса» Леонид Слуцкий во время споров с футболистами.

По словам Ламмерса, в «Витессе» были игроки, уважавшие российского специалиста, а также были и те, кто относился к нему не очень хорошо. Журналист отметил, что некоторые футболисты считали игровой стиль Слуцкого слишком оборонительным и негативно относились к человеческим качествам тренера.

«Например, Томас Брунс и Рой Беренс. Они говорили: «Если ты спорил или пытался донести свою мысль, Слуцкий в ответ игнорировал любую критику». Плюс Леонид мог работать с игроками основного состава и не пользовался другими резервами команды», — цитирует Ламмерса Sport24.

Напомним, что в настоящий момент Слуцкий находится без клуба. Последним местом работы 51-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он покинул 15 ноября нынешнего года. Ранее он также возглавлял ЦСКА, английский «Халл Сити» и национальную сборную России.