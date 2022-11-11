Силессен в ярости от того, что ван Галь не взял его на чемпионат мира

Голкипер НЕКа Яспер Силессен не поедет на чемпионат мира со сборной Нидерландов. По информации от AD.nl, главный тренер «оранжевых» Луи ван Галь принял решение не включать футболиста в итоговую заявку.

Если верить источнику, голкипер находился в ярости от того, что тренер решил не брать его на чемпионат мира. Яспер долго выяснял отношения с ван Галем по телеофону, но эти разговоры не имели никакого значения.

Напомним, воспитанник «Аякса» Силессен был основным голкипером сборной Нидерландов на чемпионате мира в Бразилии, где команда завоевала бронзовые медали. С 2016 по 2019 год Яспер был запасным вратарём каталонской «Барселоны».