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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Силессен в ярости от того, что ван Галь не взял его на чемпионат мира

11 Ноября 2022 • 12:57 Комментировать
НЕК Неймеген
...
Валвейк
13.11 14:15

Голкипер НЕКа Яспер Силессен не поедет на чемпионат мира со сборной Нидерландов. По информации от AD.nl, главный тренер «оранжевых» Луи ван Галь принял решение не включать футболиста в итоговую заявку.

Если верить источнику, голкипер находился в ярости от того, что тренер решил не брать его на чемпионат мира. Яспер долго выяснял отношения с ван Галем по телеофону, но эти разговоры не имели никакого значения.

Напомним, воспитанник «Аякса» Силессен был основным голкипером сборной Нидерландов на чемпионате мира в Бразилии, где команда завоевала бронзовые медали. С 2016 по 2019 год Яспер был запасным вратарём каталонской «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Яспер Силессен сборная Нидерландов НЕК
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НЕК НЕЙМЕГЕН ВАЛВЕЙК
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