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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Атлетико» нашёл усиление в Нидерландах

08 Ноября 2022 • 13:59 Комментировать

Фланговый защитник АЗ Милош Керкез попал в трансферный шорт-лист одного из топ-клубов испанского чемпионата. Согласно информации Todofichajes, в подписании 19-летнего венгерского латераля заинтересован мадридский «Атлетико».

«Матрасники» планируют подписать перспективного футболиста по завершении нынешнего сезона. Трансферная стоимость Керкеза оценивается в три миллиона евро, а его контракт с нидерландским клубом истекает летом 2026 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Милош провел 13 поединков, в которых забил два гола и получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид АЗ Алкмаар Милош Керкез
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