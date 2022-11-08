«Атлетико» нашёл усиление в Нидерландах

Фланговый защитник АЗ Милош Керкез попал в трансферный шорт-лист одного из топ-клубов испанского чемпионата. Согласно информации Todofichajes, в подписании 19-летнего венгерского латераля заинтересован мадридский «Атлетико».

«Матрасники» планируют подписать перспективного футболиста по завершении нынешнего сезона. Трансферная стоимость Керкеза оценивается в три миллиона евро, а его контракт с нидерландским клубом истекает летом 2026 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Милош провел 13 поединков, в которых забил два гола и получил три желтые карточки.