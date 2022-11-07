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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ хочет сохранить Гакпо в январе, игрока оценивают в 50 миллионов евро

07 Ноября 2022 • 11:59 Комментировать
ПСВ
...
Спарта Роттердам
07.01 23:00

ПСВ Эйндховен хочет сохранить своего нападающего Коди Гакпо в январское трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, клуб не хотел бы терять своего лидера посреди сезона.

Тем не менее, руководство оценивает талантливого нидерландца в 50 миллионов евро. В летнее трансферное окно эту сумму отказались платить три клуба из Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптон» и «Лидс».

Гакпо скоро поедет на чемпионат мира со сборной Нидерландов. Если игрок хорошо выступит на турнире, его цена может возрасти.

 В данный момент на счету Гакпо 9 голов и 12 результативных передач в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Коди Гакпо
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