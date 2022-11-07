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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» уже проиграл в этом сезоне больше матчей, чем за весь прошлый сезон

07 Ноября 2022 • 07:32 Комментировать
Аякс
1:2
ПСВ
окончен

Смена тренера не сказалась лучшим образом на «Аяксе» - команда уже проиграла семь матчей в текущем сезоне, с учетом всех турниров. Четыре поражения были пережиты в Лиге чемпионов, откуда «Аякс» уже традиционно вылетел после группового этапа, еще три - в чемпионате, в том числе в матче тринадцатого тура чемпионата Нидерландов против ПСВ.

Семь поражений - это уже на одно больше, чем за весь прошлый сезон, ставший последним при прежнем наставнике Эрике тен Хаге. Дела у нынешнего, Альфреда Шредера, идут пока не очень.

В своем следующем матче «Аякс» сыграет с «Витессом» в отложенном матче двенадцатого тура Эредивизии.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Альфред Шрёдер
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