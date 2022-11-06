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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ по делу обыграл «Аякс» в борьбе за лидерство

06 Ноября 2022 • 20:44 Комментировать
Аякс
1:2
ПСВ
окончен

В центральном матче дня в Нидерландах «Аякс» принимал ПСВ. Гости даже не пытались играть первым номером, а сделали успешную ставку на контригру. В середине первого тайма Люк де Йонг замкнул передачу с левого фланга и открыл счет ударом с линии вратарской. Сразу после перерыва ПСВ провел атаку вторым темпом, и Люк де Йонг в падении откатил мяч Эрику Гутьерресу, а тот с 11 метров расстрелял ворота. После этого судья назначил и отменил пенальти в ворота «Аякса», а Анвар эль-Гази со штрафного метров с 18 пробил в перекладину. Интрига вернулась на 83-й минуте, когда вышедший на замену Лоренцо Лукка в два касания в падении пробил в угол ворот.

ПСВ с 30 очками стал новым лидером турнира, на два балла опережая «Аякс».

Протокол игры  
Аякс1:2ПСВ
  23'Де Йонг Люк (0:1)
  50'Гутьеррес Эрик (0:2)
(1:2) Лукка Лоренцо83'  
Пасвер РемкоКоласио Хорхе IIIТимбер ЮррьенУгелумба КэлвинРенсх Девайн 66' (Тейлор Кеннет ( 66') Альварес Эдсон  34'Кудус Мохаммед 81' (Лукка Лоренцо ( 81') Бергёйс Стивен  71'Бергвейн СтевенБробби БрайанТадич Душан 81' (Классен Дэви ( 81')
Запасные: Консейсау ФрансишкуСтекеленбург МартенОкампос ЛукасГриллич ФлорианГортер ДжейБлинд ДэйлиМагальян Лисандро
Бенитес ВальтерМвене ФиллиппРамальо АндреОбиспо Армандо  34'Макс Филипп 62' (Эль-Гази Анвар ( 62') Сангаре ИбрахимГутьеррес ЭрикСимонс Хави 81' (Вертессен Йорбе ( 81') Веерман Йоэй 62' (Тезе Джордан ( 62') Гакпо Коди 87' (Брэнтуэйт Джерред ( 87') Де Йонг Люк  63' 81' (Тиль Гус ( 81'  88')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойМадуэке НониВан Гинкел МаркоЛедесма РичардБакайоко ЖоанЖуниор Мауро
06 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСВ
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