ПСВ по делу обыграл «Аякс» в борьбе за лидерство

В центральном матче дня в Нидерландах «Аякс» принимал ПСВ. Гости даже не пытались играть первым номером, а сделали успешную ставку на контригру. В середине первого тайма Люк де Йонг замкнул передачу с левого фланга и открыл счет ударом с линии вратарской. Сразу после перерыва ПСВ провел атаку вторым темпом, и Люк де Йонг в падении откатил мяч Эрику Гутьерресу, а тот с 11 метров расстрелял ворота. После этого судья назначил и отменил пенальти в ворота «Аякса», а Анвар эль-Гази со штрафного метров с 18 пробил в перекладину. Интрига вернулась на 83-й минуте, когда вышедший на замену Лоренцо Лукка в два касания в падении пробил в угол ворот.
ПСВ с 30 очками стал новым лидером турнира, на два балла опережая «Аякс».
Протокол игры
|23'Де Йонг Люк (0:1)
|50'Гутьеррес Эрик (0:2)
|(1:2) Лукка Лоренцо83'
Пасвер Ремко•Коласио Хорхе III•Тимбер Юррьен•Угелумба Кэлвин•Ренсх Девайн66' (Тейлор Кеннет (66') •Альварес Эдсон• 34'Кудус Мохаммед81' (Лукка Лоренцо (81') •Бергёйс Стивен• 71'Бергвейн Стевен•Бробби Брайан•Тадич Душан81' (Классен Дэви (81')
Бенитес Вальтер•Мвене Филлипп•Рамальо Андре•Обиспо Армандо• 34'Макс Филипп62' (Эль-Гази Анвар (62') •Сангаре Ибрахим•Гутьеррес Эрик•Симонс Хави81' (Вертессен Йорбе (81') •Веерман Йоэй62' (Тезе Джордан (62') •Гакпо Коди87' (Брэнтуэйт Джерред (87') •Де Йонг Люк 63'81' (Тиль Гус (81') 88'
06 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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