ПСВ по делу обыграл «Аякс» в борьбе за лидерство

В центральном матче дня в Нидерландах «Аякс» принимал ПСВ. Гости даже не пытались играть первым номером, а сделали успешную ставку на контригру. В середине первого тайма Люк де Йонг замкнул передачу с левого фланга и открыл счет ударом с линии вратарской. Сразу после перерыва ПСВ провел атаку вторым темпом, и Люк де Йонг в падении откатил мяч Эрику Гутьерресу, а тот с 11 метров расстрелял ворота. После этого судья назначил и отменил пенальти в ворота «Аякса», а Анвар эль-Гази со штрафного метров с 18 пробил в перекладину. Интрига вернулась на 83-й минуте, когда вышедший на замену Лоренцо Лукка в два касания в падении пробил в угол ворот.

ПСВ с 30 очками стал новым лидером турнира, на два балла опережая «Аякс».