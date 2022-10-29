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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ повесил ценник на Гакпо, которым интересуется «Манчестер Юнайтед»

29 Октября 2022 • 10:19 Комментировать

Лидер атакующей линии голландского ПСВ Коди Гакпо может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, рапортует De Telegraf.

Как сообщает источник, руководство клуба из Эйндховена понимает, что на фоне интереса топ-клубов будет крайне тяжело сохранить 23-летнего футболиста. В связи с этим голландцы готовы расстаться с Гакпо в зимнее трансферное окно за 30 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Коди со стороны мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне форвард забил девять голов и отдал девять ассистов в 11 матчах Эредивизии.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Коди Гакпо
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