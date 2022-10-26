Броббей – о Хунтелааре: «Думаю, что Клаасу следует надеть свои футбольные бутсы и тренировать нас как нападающих»

Нападающий амстердамского «Аякса» Брайан Броббей прокомментировал свои отношения с Клаас-Яном Хунтелааром.

«Мы время от времени спорили за столом переговоров. Я предпочитаю держать это при себе. Наша связь, конечно, не изменилась сейчас, она просто пошла своим чередом. Мы всё равно уважаем друг друга. На самом деле я думаю, что Клаасу следует надеть свои футбольные бутсы и тренировать нас как нападающих. Я скажу ему об этом», - приводит слова форварда GBeNeFN.

На текущий момент «Аякс» лидирует в турнирной таблице чемпионата Голландии, обгоняя ближайшего преследователя в лице ПСВ на четыре очка.