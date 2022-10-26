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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Снейдер считает, что «Аякс» зря оставил Альвареса летом

26 Октября 2022 • 16:47 Комментировать
Валвейк
1:4
Аякс
окончен

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер раскритиковал решение руководства «Аякса», оставившее летом в клубе защитника Эдсона Альвареса.

«Когда Альварес на мяче, он катит его назад или поперёк, он не приносит пользу. «Аякс» должен был отвезти его в Лондон, когда Тодд Бёли хотел купить игрока в «Челси» в конце августа. На эти деньги клуб мог взять двух хороших футболистов», – цитирует одного из лучших игроков в истории Нидерландов издание Goal.

Напомним, что «аристократы» действительно интересовались талантливым мексиканцем, однако получили отказ. В нынешней кампании Альварес провёл 15 матчей в рамках всех состязаний.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аякс Уэсли Снейдер Эдсон Альварес
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