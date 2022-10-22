Тен Кате – о Вейндале: «Он немного толстый»

Бывший наставник «Аякса» и «Панатинаикоса», а также ассистент главного тренера «Барселоны» и «Челси» Хенк тен Кате высказал своё мнение относительно защитника амстердамского клуба и сборной Голландии Оуэне Вейндале.

«Он всё ещё далёк от хорошей формы. Я даже думаю, что он немного толстый. Он слишком тяжелый», - цитирует специалиста Ziggo Sport.

На текущий момент «Аякс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Голландии, имея в своём активе 25 очков и отрываясь от ближайшего преследователя на один балл.

Следующий матч амстердамский коллектив проведёт на выезде против «Валвейка». Начало противостояния намечено на 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45.