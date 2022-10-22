Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Тен Кате – о Вейндале: «Он немного толстый»

22 Октября 2022 • 11:17 Комментировать
Валвейк
...
Аякс
Через 7 ч. 22 мин.

Бывший наставник «Аякса» и «Панатинаикоса», а также ассистент главного тренера «Барселоны» и «Челси» Хенк тен Кате высказал своё мнение относительно защитника амстердамского клуба и сборной Голландии Оуэне Вейндале.

«Он всё ещё далёк от хорошей формы. Я даже думаю, что он немного толстый. Он слишком тяжелый», - цитирует специалиста Ziggo Sport.

На текущий момент «Аякс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Голландии, имея в своём активе 25 очков и отрываясь от ближайшего преследователя на один балл.

Следующий матч амстердамский коллектив проведёт на выезде против «Валвейка». Начало противостояния намечено на 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Чемпионат Голландии Хенк тен Кате Оуэн Вейндал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛВЕЙК АЯКС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.10.22 в 17:30
Фейеноорд Фейеноорд
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
1.27 5.80 10.00
Видео
22.10.22 в 19:45
Валвейк Валвейк
Аякс Аякс
11.00 6.40 1.24
Видео
22.10.22 в 22:00
Витесс Витесс
Эммен Эммен
1.53 4.30 5.80
Видео
23.10.22 в 13:15
Эксельсиор Эксельсиор
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
4.80 4.20 1.64
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
11:17 · Голландия. Эредивизие
Тен Кате – о Вейндале: «Он немного толстый»
01:08 · Германия. Бундеслига
Шрёдер не заинтересован работой в «Штуттгарте»
00:57 · Голландия. Эредивизие
Данни Блинд определяет техническую политику «Аякса»
21 Октября
09:39 · Голландия. Эредивизие
«Наполи» хочет перехватить игрока у «Ювентуса»
02:14 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Сар может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
20 Октября
20:52 · Голландия. Эредивизие
Гакпо хочет остаться в ПСВ до конца сезона
20:40 · Германия. Бундеслига
Беккер: «Если «Аякс» позвонит мне, это будет совсем другая история»
13:04 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой: «Гакпо хотят не только клубы из АПЛ»
11:26 · Голландия. Эредивизие
«Ювентус» нацелился на экс-футболиста «ПСЖ» 1
10:31 · Голландия. Эредивизие
Тадич: «Я хочу стать главным тренером «Аякса»
19 Октября
13:49 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «В последние дни трансферного окна у меня были лишь варианты с «Лидсом» и «Саутгемптоном»
10:29 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «Я был действительно близок к переходу в «МЮ»
01:21 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» заинтересован в услугах Альфреда Шрёдера
18 Октября
22:09 · Голландия. Эредивизие
«Фейеноорд» надеется подписать Рамиза Зерруки в январе
17 Октября
11:56 · Голландия. Эредивизие
Капитан «Фейеноорда» отказался играть с радужной повязкой
Все новости
Рекомендуем