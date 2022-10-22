Данни Блинд определяет техническую политику «Аякса»

Бывший главный тренер сборной Голландии Дани Блинд издалека «дёргает за ниточки», определяя техническую политику клуба. Об этом сообщает De Telegraaf.

Журналист данного издания Валентин Дриссен таким образом описал эту ситуацию: «Тот, кто остаётся полностью вне поля зрения, но «дёргает за ниточки» в «Аяксе», как кукловод, не беря на себя ответственность - это Данни Блинд».

Ранее сообщалось, что «Аякс» планирует назначить Данни Блинда на пост технического директора после приближающегося чемпионата мира в Катаре, однако Дриссен считает, что «возможно, игрок останется в тени».