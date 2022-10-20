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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Гакпо хочет остаться в ПСВ до конца сезона

20 Октября 2022 • 20:52 Комментировать
Гронинген
...
ПСВ
1 9.00 X 5.10 2 1.35
23.10 15:30

Нападающий ПСВ и сборной Голландии Коди Гакпо высказался относительно своего будущего в клубе.

«До чемпионата мира осталось восемь игр, поэтому я хочу попасть в состав. После этого может случиться что угодно, но, вероятно, было бы лучше закончить этот сезон там, где я его начал. Я всегда говорил, что если останусь здесь, то это не наказание - это клуб моего детства. Мне нравится быть здесь, я хочу выигрывать здесь трофеи и делать всё возможное для клуба. Но если бы у меня была возможность перейти в Премьер-лигу или что-то в этом роде, конечно, я бы рассмотрел этот вариант», - приводит слова футболиста The Times.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Чемпионат Голландии Коди Гакпо
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ГРОНИНГЕН ПСВ
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