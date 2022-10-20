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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Ювентус» нацелился на экс-футболиста «ПСЖ»

20 Октября 2022 • 11:26 Комментировать

Экс-полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс, ныне выступающий в чемпионате Голландии за ПСВ, имеет вариант продолжения карьеры в одном из топ-клубов итальянской Серии А. Как информирует Calciomercato, трансфер 19-летнего игрока интересен руководству туринского «Ювентуса».

Симонс стал футболистом команды из Эйндховена в минувшее трансферное окно. Он заключил с голландским грандом долгосрочный контракт, рассчитанный до окончания сезона-2026/2027. Его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

В текущем розыгрыше Эредивизии Хави поучаствовал в десяти поединках, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСВ Хави Симонс
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