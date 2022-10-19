Летом «Барселона» активничала на трансферном рынке, но останавливаться на достигнутом в клубе не намерены – там уже строят планы по дальнейшему усилению своего состава. Как сообщает испанское издание Sport, новой целью «сине-гранатовых» стал Ибрагим Сангаре – 24-летний полузащитник ПСВ.

Отмечается, что следующим летом активируется пункт контракта Сангаре, согласно которому выкупить его можно за 37 миллионов евро. Если же «Барселона» захочет подписать ивуарийца зимой, сделка будет более дорогостоящей.

Ибрагим Сангаре выступает за ПСВ с осени 2020 года после трансфера из «Тулузы». За голландский клуб хавбек провёл 104 матча, в которых забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.