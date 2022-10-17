Капитан «Фейеноорда» отказался играть с радужной повязкой

Полузащитник и капитан роттердамского «Фейеноорда» Оркун Кекчю отказался поддерживать акцию в поддержку ЛГБТ.

Как информирует Algemeen Dagblad, турецкий футболист не захотел выходить на вчерашний поединок чемпионата Голландии против АЗ (3:1) с радужной повязкой на руке. Свое решение игрок объяснил религиозными причинами. В связи с этим тренерскому штабу «Фейеноорда» пришлось назначить другого капитана на матч.

По итогам десяти туров Эредивизии роттердамский коллектив набрал 23 балла и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аякса» на два очка.