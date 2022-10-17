Полузащитник «Спарты» забил в Эредивизии спустя тринадцать лет после своего предыдущего гола

Целых тринадцать лет не забивал в нидерландском чемпионате Джонатан де Гузман, начинавший свою карьеру в «Фейеноорде». В последний раз в составе роттердамского клуба ему удалось забить 13 сентября 2009 года. И вот, в матче десятого тура Эредивизии вернувшийся в чемпионат де Гузман забил спустя 4 871 день после своего предыдущего гола - но на сей раз забил за другой роттердамский клуб, «Спарту». Его гол стал вторым в матче, в котором команда уверенно переиграла гостей из Неймегена - НЕК. Лишь у Эдгара Баррето и Робина ван Перси перерывы между голами были больше - 5 375 дней, и, соответственно, 5 107 дней.