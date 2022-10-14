​Хави Симонс подтвердил наличие в его контракте пункта выкупа для «ПСЖ»

В летнее трансферное окно полузащитник Хави Симонс сменил «ПСЖ» на ПСВ. При этом в его контракте прописан пункт обратного выкупа для гранда Лиги 1.

19-летний Симонс в интервью для клубного канала ПСВ подтвердил наличие в его контракте пункта обратного выкупа для «ПСЖ». При этом футболист отметил, что он не думает о переменах.

«Мне здесь хорошо», - сказал Хави Симонс, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Рик Эльфринк.

В 15 матчах сезона 2022/2023 за ПСВ Хави Симонс записал на свой счёт восемь голов и четыре результативных паса на партнёров. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 8 миллионов евро.