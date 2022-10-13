Мвене рассказал о большой перемене в ПСВ после поражения от «Камбюра»

Австрийский полузащитник голландского ПСВ Филипп Мвене рассказал о перемене, произошедшей в клубе после разгромного поражения от «Камбюра» в начале месяца (0:3).

«После поражения от «Камбюра» мы говорили все вместе, не только тренеры, но и мы как команда. Мы искали способ играть по-настоящему сосредоточенно, демонстрировать агрессивный футбол во всех предстоящих играх. Неважно, маленькие это клубы или большие. После этих разговоров я почувствовал перемены в раздевалке. Теперь мы действительно держимся вместе как группа, теперь мы сражаемся и бежим друг за друга. Это действительно большое изменение», - цитирует футболиста Voetbal International.

Для «Камбюра» победа над ПСВ первого октября стала лишь второй в чемпионате Голландии. Команда из Лиивардена занимает 14-е место в турнирной таблице. ПСВ – третий.