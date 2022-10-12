«Реал» намерен перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник ПСВ Коди Гакпо определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. 23-летнего голландского футболиста привлекает трансфер в мадридский «Реал», об этом сообщают журналисты Todofichajes.

По данным источника, «королевский» клуб готов побороться с английскими грандами за Гакпо летом следующего года. Главным конкурентами «сливочных» считаются лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

По оценке экспертов портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 35 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения Коди с ПСВ истекает летом 2026 года.