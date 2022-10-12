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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Реал» намерен перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

12 Октября 2022 • 11:57 Комментировать

Атакующий полузащитник ПСВ Коди Гакпо определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. 23-летнего голландского футболиста привлекает трансфер в мадридский «Реал», об этом сообщают журналисты Todofichajes.

По данным источника, «королевский» клуб готов побороться с английскими грандами за Гакпо летом следующего года. Главным конкурентами «сливочных» считаются лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

По оценке экспертов портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 35 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения Коди с ПСВ истекает летом 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед ПСВ Коди Гакпо
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