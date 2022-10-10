Хави Симонс может вернуться в «ПСЖ»

Талантливый нидерландский полузащитник ПСВ Хави Симонс может вернуться в «Пари Сен-Жермен».

По словам спортивного директора одного из лидеров Эредивизие Марселя Брандса, контракт Симонса с ПСВ содержит пункт, согласно которому один из самых ярких талантов поколения может вернуться в Париж за определённую сумму. Размер выкупа, однако, не разглашается.

Напомним, что 19-летний хавбек вернулся на родину этим летом. В составе «ПСЖ» Симонс сыграл в 11 встречах в рамках всех состязаний за два сезона, однако результативными действиями отметиться не смог. В текущей кампании на счету Хави восемь голов при трёх ассистах в 14 поединках за ПСВ.

