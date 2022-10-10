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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Хави Симонс может вернуться в «ПСЖ»

10 Октября 2022 • 13:54 Комментировать

Талантливый нидерландский полузащитник ПСВ Хави Симонс может вернуться в «Пари Сен-Жермен».

По словам спортивного директора одного из лидеров Эредивизие Марселя Брандса, контракт Симонса с ПСВ содержит пункт, согласно которому один из самых ярких талантов поколения может вернуться в Париж за определённую сумму. Размер выкупа, однако, не разглашается.

Напомним, что 19-летний хавбек вернулся на родину этим летом. В составе «ПСЖ» Симонс сыграл в 11 встречах в рамках всех состязаний за два сезона, однако результативными действиями отметиться не смог. В текущей кампании на счету Хави восемь голов при трёх ассистах в 14 поединках за ПСВ.
 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ Пари Сен-Жермен Марсель Брандс Хави Симонс
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