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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Йилмаз надеется, что Снейдер присоединится к «Фортуне»

06 Октября 2022 • 18:19 Комментировать
Витесс
...
Фортуна Ситтард
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09.10 21:00

Нападающий нидерландской «Фортуны» Бурак Йилмаз выразил надежду о приходе в клуб вице-чемпиона мира в составе сборной Голландии Уэсли Снейдера.

«Надеюсь, Уэсли скоро приедет в «Фортуну», в какой роли мне всё равно. Его подписание было бы фантастикой», - цитирует игрока AD.

Йилмаз хорошо знаком со Снейдером, так как они вместе выступали за турецкий «Галатасарай» в период с 2013 по 2016 года.

На текущий момент игрок «Фортуны» провёл восемь матчей за команду, в которых отметился четырьмя голами.

Клуб идёт на 14-м месте в чемпионате Голландии, на два очка опережая зону вылета.

Следующий матч коллектив из Ситтарда проведёт девятого октября на выезде против «Витесса».

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Евро-Футбол.Ру,
Уэсли Снейдер Бурак Йилмаз Фортуна Ситтард
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ВИТЕСС ФОРТУНА СИТТАРД
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