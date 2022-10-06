Йилмаз надеется, что Снейдер присоединится к «Фортуне»

Нападающий нидерландской «Фортуны» Бурак Йилмаз выразил надежду о приходе в клуб вице-чемпиона мира в составе сборной Голландии Уэсли Снейдера.

«Надеюсь, Уэсли скоро приедет в «Фортуну», в какой роли мне всё равно. Его подписание было бы фантастикой», - цитирует игрока AD.

Йилмаз хорошо знаком со Снейдером, так как они вместе выступали за турецкий «Галатасарай» в период с 2013 по 2016 года.

На текущий момент игрок «Фортуны» провёл восемь матчей за команду, в которых отметился четырьмя голами.

Клуб идёт на 14-м месте в чемпионате Голландии, на два очка опережая зону вылета.

Следующий матч коллектив из Ситтарда проведёт девятого октября на выезде против «Витесса».