«Аякс» планирует назначить Данни Блинда на пост технического директора

Амстердамский «Аякс» планирует назначить бывшего футболиста сборной Голландии Данни Блинда на пост технического директора.

Предполагается, что таким образом клуб сможет выйти из кризиса, ставшего одним из самых сильных за последние годы.

Как сообщает GBeNeFN, ожидается, что назначение произойдёт после того, как Блинд покинет пост помощника главного тренера сборной Голландии по окончании чемпионата мира - 2022.

В последний раз голландский клуб одерживал победу 10 сентября, взяв верх над «Херенвеном» (5:0). С тех пор «Аякс» однажды сыграл вничью и три раза терпел поражение, одно из которых - дома от «Наполи» (1:6).