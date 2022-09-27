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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Коку стал тренером «Витесса»

27 Сентября 2022 • 02:26 Комментировать
Твенте
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Витесс
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01.10 22:00

Голландский «Витесс» объявил о назначении Филлипа Коку главным тренером клуба. Коку возвращается к тренерской работе впервые за почти два года после того, как 14 ноября 2020 года был уволен из «Дерби Каунти».

Теперь ему предстоит возвращение в Нидерланды - ранее он тренировал ПСВ, за который выступал в бытность футболистом перед тем, как перейти в «Барселону» - и после того, как расстался с каталонским суперклубом. За «Витесс» Коку также успел поиграть, причем еще дольше, чем в ПСВ - с 1990 по 1995 год.

Сейчас «Витесс» занимает лишь четырнадцатое место в турнирной таблице, после семи туров у клуба лишь одна победа.

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Евро-Футбол.Ру,
Витесс Филипп Коку Филлип Коку
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