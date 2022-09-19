В чемпионате Нидерландов впервые забил футболист из Мадагаскара

Премьера в нидерландском чемпионате - там впервые в истории первенства гол забил футболист с Мадагаскара. Это случилось в матче «Фортуны» с «Эксельсиором», отличиться удалось Реми Вита - мадагаскарскому футболисту, который вышел на поле во втором тайме. За три минуты до конца игры ему удалось забить, и «Фортуна» выиграла с минимальным преимуществом.

Вита на самом деле родился во Франции, но у его родителей малагасийские корни. Поэтому, когда перед ним встал выбор, за какую национальную команду играть, он выбрал Мадагаскар и уже сыграл за него несколько матчей в квалификации к Кубку Африки 2023 года.