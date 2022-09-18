ПСВ с хоккейным счётом обыграл «Фейеноорд»

ПСВ и «Фейеноорд» сошли в главном матче тура Эредивизии. Гости повели уже на третьей минуте, но в конце первого тайма были вынуждены сравнивать счет. После перерыва команды обменялись голами, а Армандо Обиспо вырвал для ПСВ победу (4:3). Команда из Эйндховена догнала «Аякс» на первом месте, у ее соперника на два очка меньше.
Протокол игры
|3'Идрисси Уссама (0:1)
|(1:1) Брэнтуэйт Джерред16'
|(2:1) Гакпо Коди25'
|42'Перейра Данило II (2:2)
|(3:2) Тиль Гус47'
|73'Кекчю Оркун (3:3)
|(4:3) Обиспо Армандо83'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Брэнтуэйт Джерред•Обиспо Армандо86' (Рамальо Андре (86') •Макс Филипп•Сангаре Ибрахим•Тиль Гус 62'74' (Бакайоко Жоан (74') •Веерман Йоэй90' (Мвене Филлипп (90') •Сайбари Исмаэль•Симонс Хави74' (Гутьеррес Эрик (74') •Гакпо Коди
Бейло Юстин•Педерсен Маркус Гольмгрен•Траунер Гернот•Ганцко Давид•Лопес Маркос IV85' (Ezequiel Bullaude (85') •Тимбер Квинтен•Дилросун Джавайро71' (Шиманьски Себастиан (71') •Кекчю Оркун• 78'Джаханбакш Алиреза56' (Igor Paixao (56') •Перейра Данило II56' (Волемарк Патрик (56') •Идрисси Уссама56' (Хименес Сантьяго Томас (56')
18 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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