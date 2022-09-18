ПСВ с хоккейным счётом обыграл «Фейеноорд»

ПСВ и «Фейеноорд» сошли в главном матче тура Эредивизии. Гости повели уже на третьей минуте, но в конце первого тайма были вынуждены сравнивать счет. После перерыва команды обменялись голами, а Армандо Обиспо вырвал для ПСВ победу (4:3). Команда из Эйндховена догнала «Аякс» на первом месте, у ее соперника на два очка меньше.