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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ с хоккейным счётом обыграл «Фейеноорд»

 
18 Сентября 2022 • 17:27 Комментировать
ПСВ
4:3
Фейеноорд
окончен

ПСВ и «Фейеноорд» сошли в главном матче тура Эредивизии. Гости повели уже на третьей минуте, но в конце первого тайма были вынуждены сравнивать счет. После перерыва команды обменялись голами, а Армандо Обиспо вырвал для ПСВ победу (4:3). Команда из Эйндховена догнала «Аякс» на первом месте, у ее соперника на два очка меньше.

Протокол игры  
ПСВ4:3Фейеноорд
  3'Идрисси Уссама (0:1)
(1:1) Брэнтуэйт Джерред16'  
(2:1) Гакпо Коди25'  
  42'Перейра Данило II (2:2)
(3:2) Тиль Гус47'  
  73'Кекчю Оркун (3:3)
(4:3) Обиспо Армандо83'  
Бенитес ВальтерТезе ДжорданБрэнтуэйт ДжерредОбиспо Армандо 86' (Рамальо Андре ( 86') Макс ФилиппСангаре ИбрахимТиль Гус  62' 74' (Бакайоко Жоан ( 74') Веерман Йоэй 90' (Мвене Филлипп ( 90') Сайбари ИсмаэльСимонс Хави 74' (Гутьеррес Эрик ( 74') Гакпо Коди
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойХувер Ки-ДжанаВертессен ЙорбеЛедесма РичардСавио III
Бейло ЮстинПедерсен Маркус ГольмгренТраунер ГернотГанцко ДавидЛопес Маркос IV 85' (Ezequiel Bullaude ( 85') Тимбер КвинтенДилросун Джавайро 71' (Шиманьски Себастиан ( 71') Кекчю Оркун  78'Джаханбакш Алиреза 56' (Igor Paixao ( 56') Перейра Данило II 56' (Волемарк Патрик ( 56') Идрисси Уссама 56' (Хименес Сантьяго Томас ( 56')
Запасные: Бенита МимеирхельВиффер МатсРасмуссен ЯкобМарсиано ОфирХартман КвилиндсиВелленройтер ТимонБьоркан Фредерик
18 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд ПСВ
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окончен Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен 2.50 3.40 2.80
окончен Херенвен 2:1 Твенте 2.80 3.40 2.43
окончен ПСВ 4:3 Фейеноорд 1.87 3.90 3.70
Идет 13 минута АЗ Алкмаар 0:1 Аякс 4.40 4.20 1.69
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