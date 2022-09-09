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​«Аякс» объявил о намерении продлить контракт с ван дер Саром

 
09 Сентября 2022 • 16:27 Комментировать

«Аякс» на своём официальном сайте разместил информацию о намерении продлить контракт с Эдвином ван дер Саром, занимающим должность генерального директора клуба.

Действующее трудовое соглашение связывает Эдвина ван дер Сара с «Аяксом» до ноября 2023 года. Амстердамский клуб хочет пролонгировать договор до конца июня 2025 года.

Продление контракта с Эдвином ван дер Саром должно быть утверждено на общем собрании акционеров. Оно пройдёт 11 ноября текущего года.

Эдвин ван дер Сар начал работать в «Аяксе» в 2012 году менеджером по маркетингу. Генеральным директором он стал в 2016 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Эдвин Ван Дер Сар
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