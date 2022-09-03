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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Уникальный случай в чемпионате Нидерландов - команда ни разу не сфолила за весь матч

 
03 Сентября 2022 • 23:56 Комментировать (1)
Спарта Роттердам
4:0
Волендам
окончен

Чемпионат Нидерландов никогда не слыл излишне грубым, но даже так достижение команды «Волендам» в матче пятого тура Эредивизии удивляет. Дело в том, что «Волендам», играя в Роттердаме против местной «Спарты», ни разу не сфолил за весь матч.

Это тем более удивительно с учетом того, что назвать их настроение великодушным вряд ли возможно - «Спартак» напихала гостям четыре безответных мяча. Как уточняет портал Opta, такого ранее в нидерландском футболе не случалось, по крайней мере, с начала сбора полноценной статистики, что началось в 2010 году.

В следующем туре «Волендам» примет дома «Гоу Эхед Иглз».

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Евро-Футбол.Ру,
Спарта Роттердам Волендам
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Комментарии (1)
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Alex1972
04 Сентября 2022 в 00:01
Отлично..
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окончен Аякс 4:0 Камбюр 1.08 11.50 23.00
окончен Твенте 2:1 ПСВ 3.75 4.00 1.85
окончен Спарта Роттердам 4:0 Волендам
окончен Гоу Эхед Иглс 3:4 Фейеноорд
04.09  13:15 Ваалвейк ... Эксельсиор 1.68 4.15 4.60
04.09  15:30 Эммен ... АЗ Алкмаар 3.95 3.75 1.88
04.09  15:30 Херенвен ... НЕК Неймеген 1.97 3.65 3.70
04.09  17:45 Гронинген ... Витесс 2.40 3.55 2.80
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