Уникальный случай в чемпионате Нидерландов - команда ни разу не сфолила за весь матч

Чемпионат Нидерландов никогда не слыл излишне грубым, но даже так достижение команды «Волендам» в матче пятого тура Эредивизии удивляет. Дело в том, что «Волендам», играя в Роттердаме против местной «Спарты», ни разу не сфолил за весь матч.

Это тем более удивительно с учетом того, что назвать их настроение великодушным вряд ли возможно - «Спартак» напихала гостям четыре безответных мяча. Как уточняет портал Opta, такого ранее в нидерландском футболе не случалось, по крайней мере, с начала сбора полноценной статистики, что началось в 2010 году.

В следующем туре «Волендам» примет дома «Гоу Эхед Иглз».