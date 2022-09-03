«Аяксу» предлагали купить украинского футболиста

Амстердамскому «Аяксу» были предложены услуги украинского полузащитника Виктора Цыганкова, правами на которого владеет киевское «Динамо». Как информирует Voetbalpremiur, игрока пытались трудоустроить в голландский гранд перед дедлайном летнего трансферного окна.

Источник отмечает, что Цыганкова рассматривали в качестве альтернативы бразильцу Антони, проданному в «Манчестер Юнайтед» за 95 миллионов евро. Стороны вели переговоры по трансферу, но сделка не состоялась.

Трансферная стоимость Цыганкова оценивается в 25 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны испанских «Вильярреала» и «Севильи».