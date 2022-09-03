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«Аяксу» предлагали купить украинского футболиста

 
03 Сентября 2022 • 06:27 Комментировать

Амстердамскому «Аяксу» были предложены услуги украинского полузащитника Виктора Цыганкова, правами на которого владеет киевское «Динамо». Как информирует Voetbalpremiur, игрока пытались трудоустроить в голландский гранд перед дедлайном летнего трансферного окна.

Источник отмечает, что Цыганкова рассматривали в качестве альтернативы бразильцу Антони, проданному в «Манчестер Юнайтед» за 95 миллионов евро. Стороны вели переговоры по трансферу, но сделка не состоялась.

Трансферная стоимость Цыганкова оценивается в 25 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны испанских «Вильярреала» и «Севильи».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Виктор Цыганков Трансферы футбола - лето 2022
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