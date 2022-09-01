Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Эль-Гази стал игроком ПСВ официально

 
01 Сентября 2022 • 08:58 Комментировать

Атакующий полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази покинул Английскую премьер-лигу и перебрался в голландский чемпионат.

Новым местом работы 27-летнего футболиста стал ПСВ Эйндховен. Как сообщается на официальном сайте клуба, с вингером было подписано долгосрочное трудовое соглашение до середины 2025 года.

Напомним, что Анвар является воспитанником футбольной академии амстердамского «Аякса», за который выступал с 2014 по 2017 год.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Эль-Гази провел 11 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Анвар Эль-Гази Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.09  21:00 АЗ Алкмаар ... НЕК Неймеген 1.50 4.50 6.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Сентября
08:58 · Голландия. Эредивизие
Эль-Гази стал игроком ПСВ официально
01:43 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» официально представил замену Антони официально
31 Августа
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 50 млн евро за мексиканского полузащитника
22:01 · Голландия. Эредивизие
Хави Симонс установил рекорд чемпионата Голландии
21:38 · Голландия. Эредивизие
ПСВ забил 7 мячей в ворота «Волендама», разгромив четвёртого соперника подряд
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» пытается перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
15:25 · Англия. Премьер-лига
На Гакпо появился ещё один претендент из АПЛ
14:09 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» отказался от Окампоса
30 Августа
15:16 · Англия. Премьер-лига
Антони официально стал игроком «Манчестер Юнайтед» официально
12:29 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен: «Антони вообще не стоит 100 миллионов евро, это смешно, «МЮ» раскрутили» 5
10:25 · Англия. Премьер-лига
Антони прошёл медосмотр в «Манчестер Юнайтед»
10:06 · Англия. Премьер-лига
ПСВ близок к покупке полузащитника «Астон Виллы»
09:16 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд оценил перспективы Антони в «МЮ»
07:37 · Англия. Премьер-лига
Антони прилетел в Англию для перехода в «Манчестер Юнайтед»
07:23 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» нашёл замену Антони в «Севилье»
Все новости
Рекомендуем