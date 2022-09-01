Атакующий полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази покинул Английскую премьер-лигу и перебрался в голландский чемпионат.

Новым местом работы 27-летнего футболиста стал ПСВ Эйндховен. Как сообщается на официальном сайте клуба, с вингером было подписано долгосрочное трудовое соглашение до середины 2025 года.

Напомним, что Анвар является воспитанником футбольной академии амстердамского «Аякса», за который выступал с 2014 по 2017 год.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Эль-Гази провел 11 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.