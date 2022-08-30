«Аякс» нашёл замену Антони в «Севилье»

Вингер испанской «Севильи» Лукас Окампос может этим летом сменить Ла Лигу на голландский чемпионат. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, 28-летний аргентинец находится в трансферном шорт-листе амстердамского «Аякса».

По данным источника, голландский гранд рассматривает Окампоса в качестве альтернативы бразильцу Антони, которого вскоре должен приобрести «Манчестер Юнайтед». «Аякс» уже вступил в переговоры с «Севильей» по трансферу Лукаса.

Аргентинец пополнил ряды андалусийского коллектива в 2019 году, перебравшись из «Марселя». В текущем сезоне чемпионата Испании он провел три матча, но результативными действиями не отметился.