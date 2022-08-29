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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Шрёдер - первый тренер «Аякса» в 21-м веке, выигравший все четыре стартовых матча в Эредивизии

 
29 Августа 2022 • 20:00 Комментировать
Аякс
...
Камбюр
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03.09 17:30

Амстердамский «Аякс» под руководством нового тренера Альфреда Шредера уверенно выступает в начавшемся чемпионате Нидерландов - команда выиграла уже четыре матча кряду. Это были встречи с «Фортуной», «Гронингеном», «Спартой» и «Утрехтом».

Таким образом, «Аякс» остается единственным клубом, который не потерял ни одного очка в чемпионате Нидерландов, а Шредер - первый тренер клуба со времен Мортена Ольсена в 1997 году, который выиграл четыре первых матча чемпионата после того, как возглавил клуб.

Свой следующий матч в рамках чемпионата Нидерландов «Аякс» проведет 3 сентября против «Камбюра».

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Альфред Шрёдер Альфред Шройдер
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