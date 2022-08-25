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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ пропускает уже в семи матчах со старта сезона - такого не было почти 50 лет

 
25 Августа 2022 • 03:14 Комментировать
Эксельсиор
...
ПСВ
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28.08 15:30

Нидерландский ПСВ повторил свой антирекорд - клуб пропускает уже в семи официальных матчах с начала сезона и ни разу не ушел с поля без забитого мяча. Такого с ПСВ не было с сезона 1973\1974.

И, если во внутреннем первенстве это обстоятельство команде не мешает, клуб выиграл Суперкубок Нидерландов, победив «Аякс» со счетом 5.3, а также два матча Эредивизии, каждый раз с преимуществом в три мяча, то на международной арене все иначе.

ПСВ сумел выбить из квалификации ЛЧ «Монако» Александра Головина, а вот с «Глазго Рейнджерс» все сложилось иначе - шотландцы оставили ПСВ без группового раунда Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ
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