ПСВ пропускает уже в семи матчах со старта сезона - такого не было почти 50 лет

Нидерландский ПСВ повторил свой антирекорд - клуб пропускает уже в семи официальных матчах с начала сезона и ни разу не ушел с поля без забитого мяча. Такого с ПСВ не было с сезона 1973\1974.

И, если во внутреннем первенстве это обстоятельство команде не мешает, клуб выиграл Суперкубок Нидерландов, победив «Аякс» со счетом 5.3, а также два матча Эредивизии, каждый раз с преимуществом в три мяча, то на международной арене все иначе.

ПСВ сумел выбить из квалификации ЛЧ «Монако» Александра Головина, а вот с «Глазго Рейнджерс» все сложилось иначе - шотландцы оставили ПСВ без группового раунда Лиги чемпионов.