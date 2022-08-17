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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Схюрс вылетел в Италию для трансфера в команду Миранчука

 
17 Августа 2022 • 09:19 Комментировать

Голландский защитник Перр Схюрс покидает амстердамский «Аякс» ради нового вызова в чемпионате Италии. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо посредством социальных сетей, новым местом работы игрока станет «Торино».

В среду, 17 августа, Перр прилетит в Турин для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового соглашения. Трансфер голландца обойдется «Торино» в 9,5 миллиона евро. Эта сумма может увеличиться до 12 миллионов за счет бонусных выплат.

По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет семь миллионов евро.

В прошлом сезоне Перр принял участие в 30 поединках за «Аякс», отметившись двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино перр Схюрс Трансферы футбола - лето 2022
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