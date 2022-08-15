​ФИФА отказала Голландии в продлении трансферного окна

Королевский футбольный союз Голландии пытался добиться продления летнего трансферного окна. В Голландии слишком поздно осознали, что закрытие окна 31 августа ставит клубы в невыгодное положение, ведь в топ-лигах Европы окно закроется 1 сентября.

ФИФА отказала голландской стороне в продлении летнего трансферного окна. В уведомлении такой вариант назвали невозможным. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист VI Фабиан ван дер Полл.

Таким образом, голландские клубы будут иметь возможность оформлять трансферы только до последнего дня лета.