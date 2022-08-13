Туринский клуб близок к трансферу игрока «Аякса»

Защитник Перр Схюрс, правами на которого владеет амстердамский «Аякс», близок к трансферу в итальянский чемпионат. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, 22-летнего голландского футболиста подпишет «Торино».

В настоящий момент клубы обсуждают условия сделки. Трансфер Схюрса обойдется туринской стороне примерно в девять миллионов евро.

Напомним, что ранее ряды итальянского коллектива пополнили россиянин Алексей Миранчук и хорват Никола Влашич.

В минувшем сезоне Перр провел 22 поединка в чемпионате Голландии, отметившись одной результативной передачей.