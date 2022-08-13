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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Туринский клуб близок к трансферу игрока «Аякса»

13 Августа 2022 • 10:08 Комментировать

Защитник Перр Схюрс, правами на которого владеет амстердамский «Аякс», близок к трансферу в итальянский чемпионат. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, 22-летнего голландского футболиста подпишет «Торино».

В настоящий момент клубы обсуждают условия сделки. Трансфер Схюрса обойдется туринской стороне примерно в девять миллионов евро.

Напомним, что ранее ряды итальянского коллектива пополнили россиянин Алексей Миранчук и хорват Никола Влашич.

В минувшем сезоне Перр провел 22 поединка в чемпионате Голландии, отметившись одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Торино перр Схюрс Трансферы футбола - лето 2022
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