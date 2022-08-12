​В Голландии пытаются продлить трансферное окно

Королевский футбольный союз Голландии только на прошлой неделе узнал о том, что летнее трансферное окно в европейских топ-лигах закрывается 1 сентября. В то же время в самой Голландии окно закрывается днём ранее – 31 августа. В Союзе недовольны ситуацией и пытаются добиться от ФИФА разрешения на продление своего трансферного окна на один день. Об этом на своих страницах рассказывает голландский VI. При этом отмечается, что получить соответствующее разрешение будет сложно.

Закрытие трансферного окна на день раньше ставит Голландию в невыгодное положение, поскольку в последний трансферный день клубы из топ-5 лиг могут быть более сговорчивыми в переговорах по тем или иным футболистам.