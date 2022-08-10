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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Лидер «Аякса» Тадич пострадал после нападения грабителей

10 Августа 2022 • 11:19 Комментировать

Форвард амстердамского «Аякса» Душан Тадич получил легкие повреждения после нападения грабителей, об этом рапортует Parool. Инцидент произошел 28 июля, но в СМИ эта новость появилась только сегодня.

Источник рапортует, что двое злоумышленников напали на футболиста возле его дома. Между Тадичем и грабителями завязалась драка. Душану удалось убежать от преступников и вызвать полицейских. Правоохранительные органы начали расследование дела.

В минувшем сезоне чемпионата Голландии нападающий принял участие в 34 поединках, отметившись 13 забитыми мячами (четыре – с пенальти) и 19 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Душан Тадич
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