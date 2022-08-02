Экс-защитник «Витесса» перебрался в АЗ

Бывший защитник «Витесса» Рихедли Базур официально подписал соглашение с другим голландским клубом, а именно с «АЗ Алкмааром».

Как сообщает пресс-служба АЗ, с 25-летним голландским футболистом подписан договор до июня 2025 года. В «Алкмаар» Базур перебрался из «Витесса» на правах свободного агента. Стоит отметить, что до этого защитник успел поиграть за «Утрехт», «Аякс», немецкий «Вольфсбург» и вторую команду «Порту».

В прошлом сезоне Рихедли Базур провёл в голландской лиге в составе «Витесса» 30 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.