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Экс-защитник «Витесса» перебрался в АЗ

02 Августа 2022 • 05:44 Комментировать

Бывший защитник «Витесса» Рихедли Базур официально подписал соглашение с другим голландским клубом, а именно с «АЗ Алкмааром».

Как сообщает пресс-служба АЗ, с 25-летним голландским футболистом подписан договор до июня 2025 года. В «Алкмаар» Базур перебрался из «Витесса» на правах свободного агента. Стоит отметить, что до этого защитник успел поиграть за «Утрехт», «Аякс», немецкий «Вольфсбург» и вторую команду «Порту».

В прошлом сезоне Рихедли Базур провёл в голландской лиге в составе «Витесса» 30 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
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