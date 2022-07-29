«Аякс» сделал предложение по трансферу талантливого форварда из Серии Б

Амстердамский «Аякс» этим летом хочет пополнить свои ряды талантливым нападающим «Пизы» Лоренцо Луккой. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, нидерландский клуб сделал итальянцам предложение, которое включает аренду с обязательным правом выкупа за 12 миллионов евро.

Напомним, что амстердамский клуб ранее уже подписал у «РБ Лейпцига» нападающего Брайана Бробби, который как раз является воспитанником «Аякса» и провёл за команду прошлый сезон на правах аренды.

Лукка в прошлой кампании Серии Б отметился 6 голами и 4 результативными передачами. В трансфере футболиста также заинтересована «Болонья», которая выступает в Серии А.