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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» сделал предложение по трансферу талантливого форварда из Серии Б

29 Июля 2022 • 12:14 Комментировать

Амстердамский «Аякс» этим летом хочет пополнить свои ряды талантливым нападающим «Пизы» Лоренцо Луккой. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, нидерландский клуб сделал итальянцам предложение, которое включает аренду с обязательным правом выкупа за 12 миллионов евро.

Напомним, что амстердамский клуб ранее уже подписал у «РБ Лейпцига» нападающего Брайана Бробби, который как раз является воспитанником «Аякса» и провёл за команду прошлый сезон на правах аренды.

Лукка в прошлой кампании Серии Б отметился 6 голами и 4 результативными передачами. В трансфере футболиста также заинтересована «Болонья», которая выступает в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Пиза Трансферы футбола - лето 2022 Лоренцо Лукка
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